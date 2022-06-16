Макрон рассказал о подробностях визита в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Киев в сопровождении министра иностранных дел Франции Катрины Колонны. Они вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги посетят Ирпень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"С Драги и Шольцем мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, а также поедем в Ирпень, где произошли убийства", - заявил Макрон.
Он подчеркнул, что визит трех европейских лидеров очень важен для Украины, Европы и глобальной стабильности.
Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.
Отметим, как сообщают СМИ, целью визита Макрона, Шольца и Драги обсуждение предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
Все что известно о визите канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Марио Драги - в материале РБК-Украина.