Макрон рассказал о подробностях визита в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Киев в сопровождении министра иностранных дел Франции Катрины Колонны. Они вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги посетят Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

"С Драги и Шольцем мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, а также поедем в Ирпень, где произошли убийства", - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что визит трех европейских лидеров очень важен для Украины, Европы и глобальной стабильности.