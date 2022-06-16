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Макрон выступил с первым заявлением в Киеве

Новина українською →
Киев, Четверг 16 июня 2022 10:19
Макрон выступил с первым заявлением в Киеве Фото: Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Мы привезли в Украину месседж о поддержке Украины и единстве с ЕС. И озвучим президенту Владимиру Зеленскому знак нашей европейской поддержки всех украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона перед СМИ по прибытии на Киевский вокзал, цитирует Rai News.

"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - заявил Макрон.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Отметим, как сообщают СМИ, целью визита Макрона, Шольца и Драги обсуждение предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Все что известно о визите этого трио - собрано в материале РБК-Украина.

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