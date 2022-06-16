ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киев прибыли лидеры Италии, Франции и Германии

Новина українською →
Киев, Четверг 16 июня 2022 08:04
В Киев прибыли лидеры Италии, Франции и Германии Фото: Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RaiNews24.

Визит европейских лидеров в Киев ранее подтвердили высокопоставленных дипломатов и чиновников в Евросоюзе. Макрон, Шольц и Драги планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ожидается, что они выразят поддержку Украине накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС.

Напомним, впервые о визите этого трио в Украину заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Италия Германия Эммануэль Макрон Олаф Шольц Визит в Украину Марио Драги
NEWS
Стало известно, когда Украина получит американские РСЗО
Стало известно, когда Украина получит американские РСЗО
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена