Макрон розглядає місію ООН як альтернативу європейським військам в Україні, - ЗМІ

Президент Франції обмірковує можливість створення місії під керівництвом ООН для запобігання новому нападу РФ на Україну у разі можливої мирної угоди. Це розглядається як альтернатива введенню європейських війск.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними британської газети, Макрон активно вивчає різні можливості, які могли б стати замінниками введенню військового контингенту з країн Європи в Україну, і його план розроблено разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Зокрема, французький лідер розглядає можливість створення місії для захисту майбутніх мирних домовленостей під керівництвом Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Французький президент та британський прем'єр очолюють ініціативу щодо створення "коаліції бажаючих" серед країн НАТО та ЄС для формування миротворчих сил за підтримки гарантій безпеки США.

Стармер прийняв у Британії близько 30 високопоставлених військових лідерів з європейських країн та інших держав, щоб обговорити плани. За його словами, вони переходили до "оперативної фази", але залишається незрозумілим, скільки держав загалом готові надіслати війська або як буде реалізовано такий план.

Також повідомляється, що Макрон порушив питання альтернативи ООН на саміті Європейської ради у четвер з генсеком Організації Антоніу Гутеррішем, який був гостем зібраних лідерів ЄС.

"Це сталося в той момент, коли прем'єр-міністр (Британії) демонструє ознаки того, що зосереджується на європейських "чоботях на землі", щоб забезпечити мирну угоду з Росією, і натомість звертається до повітряної та морської підтримки для захисту України", - пише The Telegraph.

Питання щодо миротворчих військ в Україні

Нагадаємо, низка країн Європи продовжує обговорювати можливість відправки в Україну своїх військових після укладення мирної угоди між Києвом та Москвою.

Нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета такої коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Як заявив 20 березня начальник Генерального штабу Польщі Вєслав Кукул, зараз розробляється для України багато варіантів миротворчої місії.

17 березня західні ЗМІ писали, що прем'єр Британії Кір Стармер готовий розмістити тисячі британських військових в Україні, і що вони можуть перебувати в країні довгі роки.

20 березня Bloomberg повідомляло, що миротворчі сили в Україні включатимуть авіацію та флот союзників, а не лише наземні війська. Додамо, перед тим видання The Times писало, що Британія готова направити винищувачі Typhoon для підтримки миру в Україні.

Додамо, 18 лютого парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про можливе розгортання миротворців в Україні у разі укладання мирної угоди між Києвом та Москвою. Крім того, Швеція також не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України.

Як нещодавно писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна також розглядає можливість відправки своїх військових в Україну.

Тут варто зауважити, що російська сторона категорично виступає проти можливого розгортання військ держав-членів НАТО в Україні. Втім, нещодавно глава Міноборони Британії Девід Леммі наголосив, що Москва не має права забороняти Європі брати участь у миротворчій місії в Україні.