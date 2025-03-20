У Британії відповіли на вимоги Путіна щодо миротворців в Україні

У Британії вважають, що російський диктатор Володимир Путін не має права забороняти Європі брати участь у миротворчій місії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, яку наводить SkyNews .

За словами Леммі, Путін не повинен отримувати вето на присутність європейських миротворців в Україні, якщо буде укладено будь-яку мирну угоду для завершення війни.

"Путін повинен просто прийняти безумовне припинення вогню. Це план, що лежить на столі, давайте діяти, на що ми чекаємо?" - заявив глава МЗС Британії.

Леммі підкреслив, що ЄС "точно не може дати Путіну вето на архітектуру безпеки, яка регулюватиме цей мир."

"Це означає, що повинна бути роль для нас, європейців та інших країн, які хочуть забезпечити, щоб Україна мала можливість захищати себе і гарантувати, що Путін не зможе повернутися через кілька років", - наголосив міністр.

Нагадаємо, російський диктатор наполягає, що він не прийме участі НАТО чи західних військ як миротворців в рамках мирної угоди в Україні.

"Коаліція охочих"

Нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна підтримує президента Володимира Зеленського і розглядає можливість відправки своїх військових в Україну.

А ось прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна не буде відправляти своїх миротворців до України. Адже це дуже складна в реалізації річ, яка може виявитись не ефективною.

Окрім того, у Фінляндії виступили проти відправлення своїх "миротворців" до України. Прем'єр Петтері Орпо заявив, що його країна не може зробити це, через те, що межує з Росією.