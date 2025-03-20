Миротворчі сили в Україні включатимуть авіацію та флот союзників, - Bloomberg

Миротворчі сили в Україні включатимуть не лише наземні війська. Місій передбачає також авіацію та флот союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 20 березня провів закриту зустріч військових керівників низки країн щодо миротворчих сил в Україні.

Як повідомляє видання, близько 30 переважно європейських країн запропонували надати війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані або фінансування для так званої коаліції миротворчих сил в Україні. Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія також брали участь у переговорах.

Однак, як зазначає Bloomberg, незрозуміло, яких дій країни зможуть вжити без прямої підтримки президента США Дональда Трампа та американської армії.

Міністр Збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що дискусії будуть зосереджені на тому, де будуть розміщені певні засоби, такі як літаки Typhoon, як їх можна буде заправляти та обслуговувати, і як вони будуть поєднуватися з ресурсами, запропонованими іншими союзниками.

За даними видання, згідно з планами Європи, авіація союзників має базуватися у Польщі та Румунії. Також можливе патрулювання Чорного моря кораблями та тральщиками.

Водночас британські та французькі сили можуть розміститися в основних містах, портах та на об'єктах критичної інфраструктури України.