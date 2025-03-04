Австралія розгляне можливість відправки миротворців в Україну, - прем’єр

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що країна підтримує президента Володимира Зеленського і розглядає можливість відправки своїх військових в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами прем'єр-міністра, внесок Австралії у боротьбі проти Росії полягає у захисті міжнародного права. Тому країна продовжить підтримувати Україну й "відкрита до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому" щодо можливого розгортання австралійських військ на її території.

"Ми підтримуємо народ України і стоїмо разом із президентом Зеленським. Наразі тривають обговорення щодо потенційної миротворчої місії, і з точки зору мого уряду ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", - зазначив Албанізі у вівторок, 4 березня.

Також прем'єр нагадав, що Австралія з моменту вторгнення Росії в Україну три роки тому надала Києву військову допомогу на суму понад 1,3 мільярда австралійських доларів (808 мільйонів доларів США). Окрім того, в останні тижні Австралія знову підтвердила свою рішучу підтримку України, навіть попри посилену критику президента США Дональда Трампа щодо Зеленського.

Коментарі австралійського прем'єра прозвучали на тлі рішення Трампа призупинити всю військову допомогу США Україні, щоб посилити тиск на Зеленського після конфлікту в Овальному кабінеті.

Призупинення військової допомоги від США

Нагадаємо, сьогодні низка провідних західних ЗМІ з посиланням на представника Білого дому повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила поставки всієї військової допомоги Україні.

Рішення стосується боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання, включаючи поставки, узгоджені, за каденції американського президента Джо Байдена. Водночас офіційного оголошення про таке рішення не було, зокрема про це не заявляв сам Трамп.

Детальніше про це дізнавайтеся у матеріалі РБК-Україна.