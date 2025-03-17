Стармер готовий розмістити тисячі британських солдатів в Україні на "довгі роки", - The Times

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, ймовірно, готовий розмістити тисячі британських солдатів в Україні. Вони можуть перебувати в країні довгі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Як пише видання, Стармер готовий взяти на себе безстрокове зобов'язання розмістити британські війська на "стільки, скільки буде потрібно" разом із західними союзниками в спробі зберегти мир.

За даними The Times, керівники оборонних відомств "коаліції охочих" зустрінуться в Лондоні цього четверга, щоб "з усією конкретністю" обговорити, де мають бути розміщені миротворчі сили.

Близько півдюжини країн, включно з Великою Британією, Францією, Туреччиною, Канадою та Австралією, обговорюють плани щодо відправки в Україну до 30 000 військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю і логістикою.

Миротворча місія для України

Нагадаємо, Франція та Велика Британія взяли під свій контроль зусилля щодо створення та забезпечення можливої миротворчої місії для України у разі припинення вогню. Зокрема, Британія ініціювала створення "коаліції охочих", для того, щоб зібрати країни, які готові долучитися.

За даними ЗМІ, Туреччина також готова направити війська до України.

Минулими вихідними відбувся віртуальний саміт "коаліції охочих". Тоді Стармер заявив, що військові чиновники зберуться у Британії для обговорення практичних аспектів можливої мирної угоди щодо України.