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Макрон после разговора с Путиным обсудил в Шольцом безопасность в Европе

Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе переговоров они обсудили безопасность в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Елисейского дворца в Twitter.

"Обмен мнениями между президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем был посвящен следующим шагам в обсуждении нормандского формата и необходимости определения условий для коллективной безопасности в Европе. Позиции между нашими странами совпадают", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Макрон провел переговоры с президентом РФ Путиным, х в ходе которых заявил, что "искренний диалог" не совместим с военной эскалацией на границах Украины.

А Путин со своей стороны пожаловался, что Запад не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению минских договоренностей.

Позже Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что Макрон сегодня также позвонит президенту США.

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Эммануэль МакронОлаф Шольц