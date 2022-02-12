ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон сегодня проведет переговоры с Зеленским, Шольцем и Байденом, - СМИ

Новина українською →
Суббота 12 февраля 2022 18:39
Макрон сегодня проведет переговоры с Зеленским, Шольцем и Байденом, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, а также с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.

"Французский президент должен провести переговоры со своими американскими, немецкими и украинскими коллегами в субботу, после телефонного разговора с Владимиром Путиным и телефонного разговора с Джо Байденом, который начался совсем недавно", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Макрон в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что искренний диалог не совместим с военной эскалацией на границах Украины.

Кроме того, Путин пожаловался Макрону на Запад, который не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению минских договоренностей.

Добавим, что сегодня проходят переговоры Байдена с Путиным на фоне нового российского вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден Эммануэль Макрон Олаф Шольц Вторжение России в Украину
NEWS
Шмыгаль обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России
Шмыгаль обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы