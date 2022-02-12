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Путин пожаловался Макрону на Запад: не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению "Минска"

Новина українською →
Москва, Суббота 12 февраля 2022 17:53
Путин пожаловался Макрону на Запад: не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению "Минска" Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин пожаловался своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону на Запад. По его словам, западные страны не хотят "подтолкнуть" Украину к выполнению минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как заявили в Кремле, нежелание Запада "способствовать" выполнению минских соглашений еще раз проявилось на прошлой встрече политических советников Украины, Германии, Франции и России.

Путин также назвал недавние заявления об угрозе вторжения РФ в Украину "провокационными спекуляциями". Российский президент обвинил Запад в том, что он поднимает панику для того, чтобы "накачивать" Украину современным вооружением.

Напомним, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что искренний диалог не совместим с военной эскалацией на границах Украины.

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