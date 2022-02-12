Макрон після розмови з Путіним обговорив у Шольцом безпеку в Європі

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В ході переговорів вони обговорили безпеку в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єлисейського палацу в Twitter .

"Обмін думками між президентом Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем був присвячений наступним крокам в обговоренні нормандського формату і необхідності визначення умов для колективної безпеки в Європі. Позиції між нашими країнами збігаються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Макрон провів переговори з президентом РФ Путіним, х в ході яких заявив, що "щирий діалог" не сумісний з військовою ескалацією на кордонах України.

А Путін зі свого боку поскаржився, що захід не хоче "підштовхнути" Україну до виконання Мінських домовленостей.

Пізніше Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що Макрон сьогодні також зателефонує президенту США.