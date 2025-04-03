ЄС може ввести мита на Google та інші сервіси зі США: Макрон заявив про можливі заходи

Європейський Союз може ввести мита на американські цифрові сервіси у відповідь на тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Макрон зазначив, що згоден з лідерами ЄС, що "нічого не можна виключати" у відповідь на дії Трампа, оскільки "всі інструменти на столі".
Серед наявних інструментів він вказав на потенційне втручання у сферу цифрових послуг, "де Сполучені Штати отримують величезну вигоду від Європи".
Французький президент також закликав лідерів залишатися об'єднаними та не піддаватися спокусі "йти поодинці", а використовувати розмір європейського ринку в будь-якій політичній реакції.
Раніше ми повідомляли, що Макрон заявив, що французькі компанії мають призупинити інвестиції у США через рішення Трампа запровадити проти Євросоюзу нові тарифи.
Нагадаємо, вчора, 2 квітня, президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів великої кількості країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.
Зокрема, для України він запровадив 10% тарифи.
Єврокомісія після такого рішення оголосила, що готує перший пакет контрзаходів у відповідь на дії Трампа.
Також контрзаходів пообіцяв вжити й Китай. Міністерство торгівлі країни закликало Трампа негайно скасувати нові тарифи.
Детальніше про те, з якими саме митами зіткнуться країни, як реагують у світі та чи посилиться "торгівельна війна", - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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