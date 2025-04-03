ЄС готовий вжити заходів у відповідь на мита Трампа в разі провалу переговорів

Введені президентом США Дональдом Трампом мита є серйозним ударом по світовій економіці. Євросоюз готовий вжити контрзаходів, якщо переговори з Вашингтоном проваляться.

Про це сказав глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву.

"Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на мита на сталь. І тепер ми готуємося до подальших контрзаходів для захисту наших інтересів і нашого бізнесу, якщо переговори не увінчаються успіхом", - сказала вона.

Глава Єврокомісії не надала жодних подробиць про майбутні заходи ЄС. ЄС планує запровадити зустрічні мита на американські товари на суму до 26 млрд євро цього місяця у відповідь на американські мита на сталь і алюміній, які набули чинності 12 березня.

Трамп оголосив про введення мінімального мита в розмірі 10% на більшість товарів, що імпортуються в США, і вищу ставку в 20% для Європейського Союзу, що дало поштовх глобальній торговельній війні, яка загрожує призвести до зростання інфляції та загальмувати економічне зростання в США та в усьому світі.

Колосальні наслідки

Фон дер Ляєн заявила, що глибоко шкодує про крок США, і попередила про "колосальні наслідки" для світової економіки, включно з уразливими країнами, які стикаються з одними з найвищих мит США.

"Невизначеність наростатиме і спровокує подальше зростання протекціонізму", - сказала вона, вказавши на зростання споживчих витрат на продукти харчування, ліки і транспорт, а також на збої в роботі підприємств.

"Ба більше, схоже, у безладі немає порядку, немає чіткого шляху до тієї складності та хаосу, які виникають через те, що страждають усі торговельні партнери США", - продовжила вона.

Фон дер Ляєн заявила, що згодна з Трампом у тому, що інші несправедливо скористалися правилами світової торгівлі, і готова підтримати зусилля з їхнього реформування.

"Ще не пізно вирішити проблеми шляхом переговорів", - сказала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить базовий тариф у розмірі 10% на весь імпорт, і показав діаграму, яка показує вищі мита для деяких найбільших торговельних партнерів країни, включно з 34% для Китаю і 20% для Європейського Союзу. Також Трамп підтвердив тариф на автомобілі та автозапчастини в розмірі 25%.