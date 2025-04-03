Китай вимагає від США скасувати мита, погрожує контрзаходами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів", - заявило китайське відомство.

Як відзначає Міністерство торгівлі Китаю, Штати ігнорують баланс інтересів, який обидвом країнам вдалось досягнути під час багатосторонніх торгових переговорів протягом багатьох років.

Торгова війна Трампа

Під час останнього виступу у Вашингтоні голова Білого дому Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. У випадку з Китаєм, президент США оголосив, що країна буде обкладена 34% митами на додаток до попередніх 20%.

Зокрема американський лідер:

підписав указ про закриття торгової лазівки "de minimis", яка дозволяла дешевим посилкам з Китаю безмитно потрапляти на територію США.

наказав торговельному представнику США до 1 квітня визначити, чи виконує Пекін свої зобов'язання в рамках американо-китайської торговельної угоди 2020 року.

Детальніше про те, яких країн торкнулось рішення США - у матеріалі РБК-Україна "Трамп розпочав глобальну торгівельну війну: що відомо".

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