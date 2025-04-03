ua en ru
Чт, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Китай вимагає від США скасувати мита, погрожує контрзаходами

Четвер 03 квітня 2025 08:37
UA EN RU
Китай вимагає від США скасувати мита, погрожує контрзаходами Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай закликав Сполучені Штати Америки (США) негайно скасувати мита. Пообіцяв вжити контрзаходи для захисту власних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначає Міністерство торгівлі Китаю, Штати ігнорують баланс інтересів, який обидвом країнам вдалось досягнути під час багатосторонніх торгових переговорів протягом багатьох років.

"Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів", - заявило китайське відомство.


Торгова війна Трампа

Під час останнього виступу у Вашингтоні голова Білого дому Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. У випадку з Китаєм, президент США оголосив, що країна буде обкладена 34% митами на додаток до попередніх 20%.

Зокрема американський лідер:

  • підписав указ про закриття торгової лазівки "de minimis", яка дозволяла дешевим посилкам з Китаю безмитно потрапляти на територію США.
  • наказав торговельному представнику США до 1 квітня визначити, чи виконує Пекін свої зобов'язання в рамках американо-китайської торговельної угоди 2020 року.

Детальніше про те, яких країн торкнулось рішення США - у матеріалі РБК-Україна "Трамп розпочав глобальну торгівельну війну: що відомо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу
Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу
DAILY
Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни