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ЕС может ввести пошлины на Google и другие сервисы из США: Макрон заявил о возможных мерах

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз может ввести пошлины на американские цифровые сервисы в ответ на тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Макрон отметил, что согласен с лидерами ЕС, что "ничего нельзя исключать" в ответ на действия Трампа, поскольку "все инструменты на столе".

Среди имеющихся инструментов он указал на потенциальное вмешательство в сферу цифровых услуг, "где Соединенные Штаты получают огромную выгоду от Европы".

Французский президент также призвал лидеров оставаться объединенными и не поддаваться соблазну "идти в одиночку", а использовать размер европейского рынка в любой политической реакции.

Ранее мы сообщали, что Макрон заявил, что французские компании должны приостановить инвестиции в США из-за решения Трампа ввести против Евросоюза новые тарифы.

 

Тарифы Трампа

Напомним, вчера, 2 апреля, президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров большого количества стран. Они колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства.

В частности, для Украины он ввел 10% тарифы.

Еврокомиссия после такого решения объявила, что готовит первый пакет контрмер в ответ на действия Трампа.

Также контрмеры пообещал принять и Китай. Министерство торговли страны призвало Трампа немедленно отменить новые тарифы.

Подробнее о том, с какими именно пошлинами столкнутся страны, как реагируют в мире и усилится ли "торговая война", - читайте в материале РБК-Украина.

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ЕвросоюзФранцияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампЭммануэль Макрон