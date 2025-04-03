ЄС може ввести мита на Google та інші сервіси зі США: Макрон заявив про можливі заходи

Європейський Союз може ввести мита на американські цифрові сервіси у відповідь на тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Макрон зазначив, що згоден з лідерами ЄС, що "нічого не можна виключати" у відповідь на дії Трампа, оскільки "всі інструменти на столі".

Серед наявних інструментів він вказав на потенційне втручання у сферу цифрових послуг, "де Сполучені Штати отримують величезну вигоду від Європи".

Французький президент також закликав лідерів залишатися об'єднаними та не піддаватися спокусі "йти поодинці", а використовувати розмір європейського ринку в будь-якій політичній реакції.

Раніше ми повідомляли, що Макрон заявив, що французькі компанії мають призупинити інвестиції у США через рішення Трампа запровадити проти Євросоюзу нові тарифи.