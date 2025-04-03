ua en ru
Чт, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЄС може ввести мита на Google та інші сервіси зі США: Макрон заявив про можливі заходи

Четвер 03 квітня 2025 19:21
UA EN RU
ЄС може ввести мита на Google та інші сервіси зі США: Макрон заявив про можливі заходи Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз може ввести мита на американські цифрові сервіси у відповідь на тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Макрон зазначив, що згоден з лідерами ЄС, що "нічого не можна виключати" у відповідь на дії Трампа, оскільки "всі інструменти на столі".

Серед наявних інструментів він вказав на потенційне втручання у сферу цифрових послуг, "де Сполучені Штати отримують величезну вигоду від Європи".

Французький президент також закликав лідерів залишатися об'єднаними та не піддаватися спокусі "йти поодинці", а використовувати розмір європейського ринку в будь-якій політичній реакції.

Раніше ми повідомляли, що Макрон заявив, що французькі компанії мають призупинити інвестиції у США через рішення Трампа запровадити проти Євросоюзу нові тарифи.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, вчора, 2 квітня, президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів великої кількості країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.

Зокрема, для України він запровадив 10% тарифи.

Єврокомісія після такого рішення оголосила, що готує перший пакет контрзаходів у відповідь на дії Трампа.

Також контрзаходів пообіцяв вжити й Китай. Міністерство торгівлі країни закликало Трампа негайно скасувати нові тарифи.

Детальніше про те, з якими саме митами зіткнуться країни, як реагують у світі та чи посилиться "торгівельна війна", - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Франція Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Еммануель Макрон
NEWS
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
DAILY
"Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США