ЕС может ввести пошлины на Google и другие сервисы из США: Макрон заявил о возможных мерах

Европейский Союз может ввести пошлины на американские цифровые сервисы в ответ на тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Макрон отметил, что согласен с лидерами ЕС, что "ничего нельзя исключать" в ответ на действия Трампа, поскольку "все инструменты на столе".

Среди имеющихся инструментов он указал на потенциальное вмешательство в сферу цифровых услуг, "где Соединенные Штаты получают огромную выгоду от Европы".

Французский президент также призвал лидеров оставаться объединенными и не поддаваться соблазну "идти в одиночку", а использовать размер европейского рынка в любой политической реакции.

Ранее мы сообщали, что Макрон заявил, что французские компании должны приостановить инвестиции в США из-за решения Трампа ввести против Евросоюза новые тарифы.