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Количество задержанных демонстрантов во Франции возросло до 1723

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 10:16
Количество задержанных демонстрантов во Франции возросло до 1723
Фото: протесты во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Протестные акции во Франции начались вчера, 8 декабря

Правоохранители уже задержали 1723 демонстрантов, которые участвуют в акции протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу AFP в Twitter.

По данным Министерства внутренних дел (МВД) Франции, в ходе протестной акции "желтых жилетов", которая началась в субботу, 8 декабря, было задержано 1723 демонстрантов, из них 1220 арестованы.

Количество задержанных демонстрантов во Франции возросло до 1723

Напомним, ранее сообщалось, что по словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1150 активистов.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в ходе акции протестов "желтых жилетов" в Париже сегодня, 8 декабря, ранения получили 135 человек.

Добавим, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил отменить Парижский договор по климату из-за массовых протестов во Франции при участии представителей движения "желтые жилеты". По словам Трампа, Парижское соглашение по климату не приносит пользы французской столице.

Отметим, что власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акций в Париже.

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