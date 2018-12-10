Макрон оголосив про надзвичайний економічний і соціальний стан у Франції

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Президент Франції під час телевізійного звернення до громадян заявив про намір оголосити надзвичайне економічне становище

Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні, 10 грудня, оголосив надзвичайне економічне становище в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lefigaro.

"Ми хочемо домогтися Франції, де є гідність, робота, Франції, де наші діти жили краще за нас", - заявив Макрон під час виступу, додавши, що для цього необхідно приділити велику увагу середній та вищій освіті.

Під час свого звернення до жителів Франції Макрон висловився про протестні акції проти податків на бензин.

За словами Макрона, з 2019 року мінімальний розмір оплати праці у Франції зросте на 100 євро. Крім того, він зазначив, що французи, які працюють, отримають наприкінці 2018 року премію, яка не буде обкладатися податком. Також, за словами Макрона, з 2019 року не будуть обкладатися податками і соцплатежами понаднормові години роботи.

Нагадаємо, за даними банку Франції, в зв'язку з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання. Банк Франції на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. За його даними, зростання становитиме лише 0,2% 0,4% у третьому кварталі. Також повідомляється, що керівники виробничих підприємств заявляють про негативний вплив протестів на постачання і роздрібні продажі. Дослідження банку Франції також показало, що завантаження виробничих потужностей впала до найнижчого рівня з травня 2018 року.

Відзначимо, що в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у суботу, 8 грудня, у Франції затримали 1 723 тис. демонстрантів, з них 1 тис. 220 заарештовано.

Глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що в акціях протесту "жовтих жилетів" взяли участь близько 125 тисяч осіб. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1150 активістів.