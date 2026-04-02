Макрон назвал "нереалистичным" военное разблокирование Ормузского пролива
Президент Франции Эммануэль Макрон считает "нереалистичной" попытку открыть Ормузский пролив военным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Макрон заявил, что подобная операция займет неопределенное время и подвергнет ее участников риску со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана, включая баллистические ракеты.
"Мы никогда не выбирали этот вариант и считаем его нереалистичным. Мы должны иметь возможность снова открыть этот пролив, потому что он имеет стратегическое значение для энергетики, удобрений и международной торговли, но это можно сделать только по согласованию с Ираном", - подчеркнул президент Франции.
По его словам, первым шагом должно стать прекращение огня, за которым последует возобновление переговоров, а миссии по обеспечению безопасности могли бы гарантировать, что суда не будут обстреляны.
"Мир не может мириться с ситуацией, когда Иран может в любой момент решить открыть или закрыть пролив", - подчеркнул Макрон.
Ситуация вокруг Ормузского пролива
Напомним, после начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив, который является ключевой "энергетической артерией" мира. Через него транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.
Отметим, WSJ писало, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить войну против Ирана. Он согласен на это даже при условии, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.
Позже американский президент заявил, что война с Ираном, вероятно, вскоре закончится. В то же время он добавил, что другие страны, которые пользуются проливом, смогут самостоятельно открыть Ормузский пролив.