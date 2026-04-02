Макрон назвал "нереалистичным" военное разблокирование Ормузского пролива

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Макрон заявил, что подобная операция займет неопределенное время и подвергнет ее участников риску со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана, включая баллистические ракеты.

"Мы никогда не выбирали этот вариант и считаем его нереалистичным. Мы должны иметь возможность снова открыть этот пролив, потому что он имеет стратегическое значение для энергетики, удобрений и международной торговли, но это можно сделать только по согласованию с Ираном", - подчеркнул президент Франции.

По его словам, первым шагом должно стать прекращение огня, за которым последует возобновление переговоров, а миссии по обеспечению безопасности могли бы гарантировать, что суда не будут обстреляны.

"Мир не может мириться с ситуацией, когда Иран может в любой момент решить открыть или закрыть пролив", - подчеркнул Макрон.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, после начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив, который является ключевой "энергетической артерией" мира. Через него транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.