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Макрон начинает национальные дебаты

Новости » Политика    15.01.2019 - 13:33
Макрон начинает национальные дебаты
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Активисты "желтых жилетов" уже анонсировали протесты в городе Гран-Буртерульд из-за визита президента

Президент Франции Эммануэль Макрон официально начинает национальные дебаты. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Макрон должен встретиться с 600 мэрами и чиновниками. Встреча состоится в городе Гран-Буртерульд. Активисты "желтых жилетов" уже анонсировали протесты в этом городе из-за визита президента.

Местные власти временно запретили движение автотранспорта в регионе и ограничила доступ к городу.

Напомним, 14 января Макрон написал открытое письмо к французам с призывом принять участие в общенациональных дебатах. Он предложил 35 вопросов к обсуждению - от налогообложения и экологии к иммиграции. Президент предупредил, что в рамках этого диалога не будет "запретных тем", но будут "красные линии".

До этого Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетах" получают поддержку из-за кордона. Также в правительстве Франции отмечают роль в протестах российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT), вещающий на многих языках.

Как известно, количество задержанных полицией участников движения "желтых жилетов" во время протестов во Франции выросла 240 человек. Также добавили, что во время акции были зафиксированы случаи нападения протестующих на журналистов.

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Новости Украины протестЭммануэль МакронЖелтые жилеты
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