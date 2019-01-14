Макрон призвал французов к общенациональным дебатам

Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Дебаты начнутся 15 января, продлятся до 15 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон написал открытое письмо к французам с призывом принять участие в общенациональных дебатах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Макрон предложил 35 вопросов к обсуждению - от налогообложения и экологии к иммиграции. Он пишет, что в рамках этого диалога не будет "запретных тем", но будут "красные линии".

В частности, пересмотру не подлежит вопрос предоставления политического убежища, а также частичной отмене конце 2017 года "налога на богатство". После этой реформы облагается только дорогая недвижимость, но не другое имущество. Отмена этой реформы является одним из требований "желтых жилетов". Дебаты начнутся 15 января, продлятся до 15 марта.

Напомним, количество задержанных полицией участников движения "желтых жилетов" во время протестов во Франции выросла 240 человек. Также добавили, что во время акции были зафиксированы случаи нападения протестующих на журналистов.

До этого Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетах" получают поддержку из-за границы. Также в правительстве Франции отмечают роль в протестах российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT), вещающий на многих языках.