ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Макрон призвал французов к общенациональным дебатам

Новости » Политика    14.01.2019 - 10:31
Макрон призвал французов к общенациональным дебатам
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Дебаты начнутся 15 января, продлятся до 15 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон написал открытое письмо к французам с призывом принять участие в общенациональных дебатах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Макрон предложил 35 вопросов к обсуждению - от налогообложения и экологии к иммиграции. Он пишет, что в рамках этого диалога не будет "запретных тем", но будут "красные линии".

В частности, пересмотру не подлежит вопрос предоставления политического убежища, а также частичной отмене конце 2017 года "налога на богатство". После этой реформы облагается только дорогая недвижимость, но не другое имущество. Отмена этой реформы является одним из требований "желтых жилетов". Дебаты начнутся 15 января, продлятся до 15 марта.

Напомним, количество задержанных полицией участников движения "желтых жилетов" во время протестов во Франции выросла 240 человек. Также добавили, что во время акции были зафиксированы случаи нападения протестующих на журналистов.

До этого Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетах" получают поддержку из-за границы. Также в правительстве Франции отмечают роль в протестах российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT), вещающий на многих языках.

Во Франции задержали 5 участников движения "желтых жилетов" В Бельгии погиб участник акции "желтых жилетов"
Новости Украины ФранцияпротестЭммануэль МакронЖелтые жилеты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь