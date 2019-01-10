Макрон подозревает поддержку "желтых жилетов" из-за границы

Фото: Эмануэль Макрон (YouTube screenshot)

В правительстве Франции намекнули на итальянских популистов и российскую пропаганду, где протесты воспринимают положительно

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетов" получают поддержку из-за рубежа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, как сообщил пресс-секретарь французского правительства Беньямин Гриво, президент Франции имеет в виду прежде всего склонных к экстремизму митингующих.

Вместе с тем, представитель правительства признал, что в протестах участвует много "искренних людей", которых беспокоит рост тарифов и цен.

"Но есть и склонные к насилию и жестокие люди, иногда крайние правые, иногда с крайние левые, некоторые из которых даже получают поддержку из-за рубежа", - отметил Гриво.

Он также упомянул и недавние высказывания со стороны представителей популистского правительства Италии - они приветствовали выступления "желтых жилетов".

Также в правительстве Франции отмечают и роль российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT), вещающей на многих языках. По словам Гриво, россияне освещали протесты "желтых жилетов" во Франции, не скрывая своих симпатий к протестующим.

Напомним, Во Франции один из лидеров движения "желтых жилетах" Максим Николь призвал разрушить банковскую систему страны. В частности - одномоментно снять наличные с банковских счетов клиентов.