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Макрон розпочинає національні дебати

Новини » Політика    15.01.2019 - 13:33
Макрон розпочинає національні дебати
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Активісти "жовтих жилетів" вже анонсували протести у місті Гран-Буртерульд через візит президента

Президент Франції Еммануель Макрон офіційно розпочинає національні дебати. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Макрон має зустрітись з 600 мерами і чиновниками. Зустріч відбудеться у місті Гран-Буртерульд. Активісти "жовтих жилетів" вже анонсували протести у цьому місті через візит президента.

Місцева влада тимчасово заборонила рух автотранспорту у регіоні та обмежила доступ до міста. 

Нагадаємо, 14 січня Макрон написав відкритого листа до французів із закликом взяти участь у загальнонаціональних дебатах. Він запропонував 35 питань до обговорення - від оподаткування та екології до імміграції. Президент попередив, що у рамках цього діалогу не буде "заборонених тем", але будуть "червоні лінії".

До цього Макрон висловив підозру, що деякі з учасників акцій протесту руху "жовтих жилетах" отримують підтримку з-за кордона. Також в уряді Франції відзначають роль у протестах російської державної телекомпанії "Росія сьогодні" (RT), що віщає на багатьох мовах. 

Як відомо, кількість затриманих поліцією учасників руху "жовтих жилетів" під час протестів у Франції зросла 240 осіб. Також додали, що під час акції були зафіксовані випадки нападу протестуючих на журналістів.

Макрон закликав французів до загальнонаціональних дебатів У Франції затримали 5 учасників руху "жовтих жилетів"
Новини України протестЕммануель МакронЖовті жилети
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