Макрон: можливості Росії фінансувати війну незабаром кардинально зміняться
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про різке посилення санкційного тиску на Росію та її нафтогазову галузь, що суттєво зменшить її здатність фінансувати війну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Еммануель Макрон заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Макрона, у найближчі тижні Кремль має відчути найпотужніший економічний удар від початку повномасштабної війни.
"Ми ухвалили 19-й пакет санкцій і вже готуємо 20-й. Паралельно американці вирішили включити до санкцій - і це справді нове - дві основні нафтові та газові компанії. Тож, я вважаю, що рівень тиску на нафтові й газові компанії та нафтогазову індустрію в Росії у найближчі тижні буде найвищим від початку війни. І, на мою думку, це змінює правила гри", - заявив він.
Рішення США запровадити нові обмеження проти двох ключових російських нафтових і газових компаній французький лідер назвав безпрецедентним кроком.
Еммануель Макрон також наголосив, що одночасно Європа різко посилила боротьбу з "тіньовим флотом", який Росія використовує для обходу нафтових санкцій.
"Ми знаємо, що 40% військових зусиль Росії фінансується через цей тіньовий флот. Ми вперше маємо настільки комплексний підхід до російської нафти й газу - завдяки рішенням США і посиленню нашого контролю над тіньовим флотом", - підкреслив він.
Макрон висловив переконання, що в найближчі тижні здатність Росії фінансувати війну суттєво скоротиться, а тиск на її економіку "кардинально зміниться".
Його заява свідчить про перехід Заходу до більш агресивної та скоординованої стратегії економічного стримування Росії, з акцентом на ключові джерела її доходів - нафту і газ.
Санкції проти Росії
Зазначимо, що експорт російського скрапленого природного газу у 2025 році продовжує падати під тиском санкцій. Про це свідчить статистика LSEG за 11 місяців 2025 року.
Нагадаємо, у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Крім того, Україна синхронізувала власні санкції з США та запровадила обмеження проти "Роснефти", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл",