Макрон: возможности России финансировать войну вскоре кардинально изменятся
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о резком усилении санкционного давления на Россию и ее нефтегазовую отрасль, что существенно уменьшит ее способность финансировать войну.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Эммануэль Макрон заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Макрона, в ближайшие недели Кремль должен ощутить самый мощный экономический удар с начала полномасштабной войны.
"Мы приняли 19-й пакет санкций и уже готовим 20-й. Параллельно американцы решили включить в санкции - и это действительно новое - две основные нефтяные и газовые компании. Поэтому, я считаю, что уровень давления на нефтяные и газовые компании и нефтегазовую индустрию в России в ближайшие недели будет самым высоким с начала войны. И, по моему мнению, это меняет правила игры", - заявил он.
Решение США ввести новые ограничения против двух ключевых российских нефтяных и газовых компаний французский лидер назвал беспрецедентным шагом.
Эммануэль Макрон также подчеркнул, что одновременно Европа резко усилила борьбу с "теневым флотом", который Россия использует для обхода нефтяных санкций.
"Мы знаем, что 40% военных усилий России финансируется через этот теневой флот. Мы впервые имеем настолько комплексный подход к российской нефти и газу - благодаря решениям США и усилению нашего контроля над теневым флотом", - подчеркнул он.
Макрон выразил убеждение, что в ближайшие недели способность России финансировать войну существенно сократится, а давление на ее экономику "кардинально изменится".
Его заявление свидетельствует о переходе Запада к более агрессивной и скоординированной стратегии экономического сдерживания России, с акцентом на ключевые источники ее доходов - нефть и газ.
Санкции против России
Отметим, что экспорт российского сжиженного природного газа в 2025 году продолжает падать под давлением санкций. Об этом свидетельствует статистика LSEG за 11 месяцев 2025 года.
Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Кроме того, Украина синхронизировала собственные санкции с США и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл",