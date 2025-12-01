ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Макрон: возможности России финансировать войну вскоре кардинально изменятся

Понедельник 01 декабря 2025 19:05
UA EN RU
Макрон: возможности России финансировать войну вскоре кардинально изменятся Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о резком усилении санкционного давления на Россию и ее нефтегазовую отрасль, что существенно уменьшит ее способность финансировать войну.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Эммануэль Макрон заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, в ближайшие недели Кремль должен ощутить самый мощный экономический удар с начала полномасштабной войны.

"Мы приняли 19-й пакет санкций и уже готовим 20-й. Параллельно американцы решили включить в санкции - и это действительно новое - две основные нефтяные и газовые компании. Поэтому, я считаю, что уровень давления на нефтяные и газовые компании и нефтегазовую индустрию в России в ближайшие недели будет самым высоким с начала войны. И, по моему мнению, это меняет правила игры", - заявил он.

Решение США ввести новые ограничения против двух ключевых российских нефтяных и газовых компаний французский лидер назвал беспрецедентным шагом.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что одновременно Европа резко усилила борьбу с "теневым флотом", который Россия использует для обхода нефтяных санкций.

"Мы знаем, что 40% военных усилий России финансируется через этот теневой флот. Мы впервые имеем настолько комплексный подход к российской нефти и газу - благодаря решениям США и усилению нашего контроля над теневым флотом", - подчеркнул он.

Макрон выразил убеждение, что в ближайшие недели способность России финансировать войну существенно сократится, а давление на ее экономику "кардинально изменится".

Его заявление свидетельствует о переходе Запада к более агрессивной и скоординированной стратегии экономического сдерживания России, с акцентом на ключевые источники ее доходов - нефть и газ.

Санкции против России

Отметим, что экспорт российского сжиженного природного газа в 2025 году продолжает падать под давлением санкций. Об этом свидетельствует статистика LSEG за 11 месяцев 2025 года.

Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Кроме того, Украина синхронизировала собственные санкции с США и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл",

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Эммануэль Макрон
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит