Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Макрон: ми готові тиснути санкціями, щоб повернути Путіна за стіл переговорів

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц просувають ідею вторинних санкцій проти Росії. На їхню думку, це дозволить тиснути на Кремль, оскільки миротворчі зусилля США зазнають невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Макрон та Мерц закликають вдарити по військовій машині РФ та перешкодити Росії отримувати кошти від продажу нафти. Вони наполягають на санкціях проти компаній з третіх країн, які допомагають Росії фінансувати війну в Україні.

"Ми продовжуватимемо чинити тиск, щоб ми самі запроваджували додаткові санкції - і ми готові це зробити - а також США, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон під час спільної пресконференції з Мерцем.

Видання зазначає, що європейські лідери втрачають терпіння на тлі повного небажання президента США Дональда Трампа протистояти російському диктатору Володимиру Путіну.

Союзники вважають, що погроза вторинних санкцій від ЄС змусить Трампа виконати погрози щодо посиленого тиску на Росію. "Дедлайн", який встановив Трамп для Кремля, майже сплив; Росія відповіла потужним ракетно-дроновим ударом по Києву замість того, щоб домовлятися про мир.

"В Америці зараз обговорюють подальші тарифи. Я б дуже вітав, якби американський уряд міг прийняти рішення про їхнє застосування до інших країн, чиї закупівлі нафти та газу фінансують значну частину воєнної економіки Росії", - додав Мерц до заяви Макрона.

Російська економіка котиться до пекла

Тим часом уряд Росії визнав, що економічне зростання зупинилось. За пів року темпи впали у 11 разів, а цілі галузі вже скотилися у рецесію, навіть "оборонка" втратила динаміку.

Також обвалилися російські доходи від нафти, а бюджетний дефіцит у липні досяг 4,9 трлн рублів - максимуму за більш ніж 30 років. Щобільше, вперше за кілька років суттєво впали обсяги торгівлі з Китаєм - одним з головних фінансувальників війни в Україні.

Також Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни. Російська економіка все ще спроможна щось робити, але вона буквально на межі.

