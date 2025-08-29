ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Москва стривожена: обсяги торгівлі з Пекіном обвалюються перед зустріччю Путіна та Сі

П'ятниця 29 серпня 2025 01:17
UA EN RU
Москва стривожена: обсяги торгівлі з Пекіном обвалюються перед зустріччю Путіна та Сі Фото: Президент Росії Володимир Путін і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Падіння російсько-китайської торгівлі викликає занепокоєння Москви перед самітом лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія зіткнулася з падінням обсягів торгівлі з Китаєм і прагне змінити цю тенденцію перед майбутнім самітом лідерів у північному портовому місті Тяньцзінь.

Так, за даними китайської митниці, у період з січня по липень 2025 року торгівля між країнами скоротилася на 8,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це падіння частково пояснюється природною корекцією після рекордного рівня торгівлі у 2024 році, проте у Москві спостерігають це з занепокоєнням.

Причини падіння торгівлі

Російський експорт нафти до Китаю скоротився майже на 20%, а імпорт з Китаю смартфонів, комп’ютерів і транспортних засобів – до 27-46% залежно від категорії товарів.

Водночас спостерігається зростання експорту з Росії алюмінію, міді та нікелю, а також збільшення імпорту дешевих товарів, що потребує спрощення митних процедур.

Сфери потенційного зростання

Російські чиновники розглядають розширення співпраці у сільському господарстві, енергетиці та транспортних проектах, зокрема трубопровід "Сила Сибіру-2".

Політичний контекст

Путін прагне використати саміт для зміцнення стратегічного партнерства та демонстрації протидії впливу США.

Аналітики зазначають, що Китай діє переважно у власних інтересах і залишається домінуючим гравцем у відносинах, а Росія залежна від підтримки Пекіна у економічній та військовій сферах.

Саміт має стати важливим етапом для відновлення двосторонньої торгівлі та зміцнення стратегічного співробітництва між Москвою та Пекіном, проте економічна та політична асиметрія залишається ключовим фактором у цих відносинах.

Саміт Путіна та Сі Цзіньпіна стане черговим важливим етапом для підтримки двосторонніх відносин та спроби Москви стабілізувати торгівлю з головним економічним партнером.

Нагадаємо, Москва знайшла покупця для санкційного газу. Так, російський танкер зі скрапленим газом уперше пришвартувався в Китаї, незважаючи на санкції США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Китай Сі Цзіньпін
Новини
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили