UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Макрон: майбутнє України не може бути вирішено без українців

Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що майбутнє України не може бути вирішено без українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Макрон поінформував, що у нього знову відбулася розмова з президентом України Володимиром Зеленським, а також із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати Україну, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, виконану в рамках Коаліції добровольців. Майбутнє України не може бути вирішено без українців, які вже більше трьох років борються за свою свободу і безпеку", - пише він.

Президент Франції додав, що європейці теж обов'язково братимуть участь у вирішенні цієї проблеми, оскільки від цього залежить їхня безпека.

"Я продовжуватиму тісно співпрацювати з президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами", - резюмував Макрон.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував цієї ночі, що 15 серпня у нього буде зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, яка відбудеться на Алясці. Серед обговорюваних тем явно буде і питання України.

За кілька годин до цього він заявив, що між Україною і Росією можливий "обмін територіями".

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом повідомив, що погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області.

Однак за інформацією Bild, Віткофф неправильно зрозумів Путіна, оскільки йдеться ще й про виведення ЗСУ з Херсонської та Запорізької областей, а спецпредставник Трампа тлумачив це як вихід військ РФ.

За даними WSJ, Путін на зустрічі з Трампом може виставити ультиматум щодо України, а саме, визнати окуповані території в обмін на виведення військ РФ з інших районів. При цьому якщо Україна і Європа відкинуть план, це може піти на руку Путіну, оскільки Трамп може звинуватити Україну в продовженні війни.

Також зазначимо, що сьогодні у Великій Британії пройде або вже проходить зустріч представників Британії, Європи, України та США, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа і Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕммануель МакронЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні