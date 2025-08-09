Макрон: будущее Украины не может быть решено без украинцев

Макрон проинформировал, что у него вновь состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Киром Стармером.

"Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и опираясь на работу, проделанную в рамках Коалиции добровольцев. Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность", - пишет он.

Президент Франции добавил, что европейцы тоже обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку от этого зависит их безопасность.

"Я буду продолжать тесно сотрудничать с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами", - резюмировал Макрон.