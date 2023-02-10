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Макрон хоче позбавити Путіна найвищої нагороди Франції

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Брюссель, П'ятниця 10 лютого 2023 06:48
Макрон хоче позбавити Путіна найвищої нагороди Франції Фото: Еммануель Макрон та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що може позбавити свого російського колегу Володимира Путіна вищої нагороди Франції, але чекає на придатний момент для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Путін отримав орден Почесного легіону у 2006 році, коли у Москви покращилися стосунки з Парижем та Заходом.

Виступаючи після саміту ЄС, на якому лідери розглядали питання щодо збільшення постачання зброї в Україну, Макрон визнав, що питання про медаль Путіна було символічним, але важливим.

Він визнав, що має право позбавити Путіна цієї нагороди, але поки що такого рішення не прийняв.

"Подібні рішення завжди навантажені змістом, і потрібно оцінити слушний момент, щоб це зробити", - сказав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон нагородив Володимира Зеленського найвищою нагородою країни – орденом Почесного легіону.

8 лютого Зеленський прибув із візитом до Франції. Головне про поїздку українського лідера – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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