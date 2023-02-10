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Макрон хочет лишить Путина высшей награды Франции

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Брюссель, Пятница 10 февраля 2023 06:48
Макрон хочет лишить Путина высшей награды Франции Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что может лишить своего российского коллегу Владимира Путина высшей награды Франции, но ждет подходящего момента для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Путин получил орден Почетного легиона в 2006 году, когда у Москвы улучшились отношения с Парижем и Западом.

Выступая после саммита ЕС, на котором лидеры рассматривали вопрос об увеличении поставок оружия в Украину, Макрон признал, что вопрос о медали Путина был символическим, но важным.

Он признал, что имеет право лишить Путина этой награды, но пока такого решения не принял.

"Подобные решения всегда нагружены смыслом, и нужно оценить подходящий момент, чтобы это сделать", - сказал он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского высшей наградой страны - орденом Почетного легиона.

8 февраля Зеленский прибыл с визитом во Францию. Главное о поездке украинского лидера - читайте в нашем материале по ссылке.

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