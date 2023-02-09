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Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції: відео

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Четвер 09 лютого 2023 06:41
Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції: відео Фото: Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Французький президент Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Франції.

"Шана Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", - зазначив політик.

До слова, орден Почесного легіону є найвищою нагородою Франції. Цю відзнаку може присудити лише президент республіки за військові або цивільні заслуги.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський прибув з візитом до Франції. Головне про поїздку українського лідера - читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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Володимир Зеленський Франція Еммануель Макрон
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