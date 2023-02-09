Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції: відео

Французький президент Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Франції.

"Шана Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", - зазначив політик. До слова, орден Почесного легіону є найвищою нагородою Франції. Цю відзнаку може присудити лише президент республіки за військові або цивільні заслуги. Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023