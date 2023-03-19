Макрон досяг найнижчого рейтингу популярності за останні чотири роки, - опитування

Французький президент Еммануель Макрон втратив популярність серед своїх виборців. Його рейтинг найнижчий за останні чотири роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LeJDD.

За даними опитування, 70% французів незадоволені даною реформою, Це призвело до того, що рейтинг Макрона впав на 4 пункти за один місяць. Він опускається нижче символічної планки в 30% задоволених (28%). Крім того, він тепер поступається прем’єр-міністру Елізабет Борн, у якої 29% задоволених.

Падіння рейтингу пов'язано з тим, що уряд Франції хоче запровадити реформу пенсійної системи. Вона передбачає підвищення пенсійного віку на два роки, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Після цієї заяви на вулиці Парижа вийшли протестувальники. 7 березня на одному з таких мітингів поліція затримала понад 10 людей.

Проте, 12 березня Сенат Франції проголосував за пенсійну реформу, незважаючи на протести.

Того ж дня у Парижі між протестувальниками проти пенсійної реформи та поліцією сталися сутички. В результаті, заздалегідь є постраждалі з обох сторін.

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