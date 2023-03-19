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Макрон достиг самого низкого рейтинга популярности за последние четыре года, - опрос

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Франция, Воскресенье 19 марта 2023 17:13
Макрон достиг самого низкого рейтинга популярности за последние четыре года, - опрос Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Французский президент Эммануэль Макрон утратил популярность среди своих избирателей. Его рейтинг самый низкий за последние четыре года.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на LeJDD.

Падение рейтинга связано с тем, что правительство Франции хочет ввести реформу пенсионной системы. Она предусматривает повышение пенсионного возраста на два года, чтобы не допустить дефицит пенсионного бюджета.

По данным опроса, 70% французов недовольны данной реформой, что привело к тому, что рейтинг Макрона упал на 4 пункта за один месяц. Он опускается ниже символической планки у 30% удовлетворенных (28%). Кроме того, он теперь уступает премьер-министру Элизабет Борн, у которой 29% довольны.

Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

После этого заявления на улицы Парижа вышли протестующие. 7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.

Однако 12 мартаСенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты.

В тот же день в Париже между протестующими против пенсионной реформы и полицией произошли столкновения. В результате, заранее пострадавшие с обеих сторон.

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