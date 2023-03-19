Макрон достиг самого низкого рейтинга популярности за последние четыре года, - опрос

Французский президент Эммануэль Макрон утратил популярность среди своих избирателей. Его рейтинг самый низкий за последние четыре года.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на LeJDD.

По данным опроса, 70% французов недовольны данной реформой, что привело к тому, что рейтинг Макрона упал на 4 пункта за один месяц. Он опускается ниже символической планки у 30% удовлетворенных (28%). Кроме того, он теперь уступает премьер-министру Элизабет Борн, у которой 29% довольны.

Падение рейтинга связано с тем, что правительство Франции хочет ввести реформу пенсионной системы. Она предусматривает повышение пенсионного возраста на два года, чтобы не допустить дефицит пенсионного бюджета.

Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

После этого заявления на улицы Парижа вышли протестующие. 7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.

Однако 12 мартаСенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты.

В тот же день в Париже между протестующими против пенсионной реформы и полицией произошли столкновения. В результате, заранее пострадавшие с обеих сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.