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Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну"

США, Субота 30 вересня 2023 07:55
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Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну" Фото: Спікер Палати представників Кевін Маккарті (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроекту про додаткові витрати, щоб запобігти "Шатдауну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, якби у нас був "чистий" проєкт, без України, ми, ймовірно, змогли б це зробити. Гадаю, якщо Сенат вставляє туди Україну і зосереджується на Україні, а не на Америці, то це може спричинити реальні проблеми", – заявив спікер-республіканець.

Маккарті додав, що якщо Сенат представить законопроект "у такому вигляді", як він є, де зазначені кошти для України, це, ймовірно, призведе до припинення роботи американського уряду.

"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Допомога Україні від США та урядовий "шатдаун"

Президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас в боротьбі з російськими загарбниками.

Цей запит отримав двопартійну підтримку у Сенаті. Однак в палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва і за бюджет досі не проголосували.

Президент США Джо Байден закликав республіканців із Палати представників вжити заходів і "почати робити свою роботу", щоб запобігти "шатдауну". Він розкритикував Маккарті і попередив, що припинення роботи уряду матиме далекосяжні наслідки.

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