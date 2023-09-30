Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну"
Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроекту про додаткові витрати, щоб запобігти "Шатдауну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я думаю, якби у нас був "чистий" проєкт, без України, ми, ймовірно, змогли б це зробити. Гадаю, якщо Сенат вставляє туди Україну і зосереджується на Україні, а не на Америці, то це може спричинити реальні проблеми", – заявив спікер-республіканець.
Маккарті додав, що якщо Сенат представить законопроект "у такому вигляді", як він є, де зазначені кошти для України, це, ймовірно, призведе до припинення роботи американського уряду.
"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.
Допомога Україні від США та урядовий "шатдаун"
Президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас в боротьбі з російськими загарбниками.
Цей запит отримав двопартійну підтримку у Сенаті. Однак в палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва і за бюджет досі не проголосували.
Президент США Джо Байден закликав республіканців із Палати представників вжити заходів і "почати робити свою роботу", щоб запобігти "шатдауну". Він розкритикував Маккарті і попередив, що припинення роботи уряду матиме далекосяжні наслідки.
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