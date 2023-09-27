ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден закликав республіканців "почати робити свою роботу", щоб запобігти "шатдауну"

США, Середа 27 вересня 2023 07:28
UA EN RU
Байден закликав республіканців "почати робити свою роботу", щоб запобігти "шатдауну" Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав республіканців із Палати представників вжити заходів, щоб запобігти припиненню роботи американського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Республіканцям у Палаті представників настав час почати виконувати свою роботу", - заявив Байден.

Він також звинувати спікера Палати представників Кевіна Маккарті в тому, що той відмовився від угоди, укладеної раніше цього року, щоб уникнути потенційного боргового дефолту США, який включав обмеження на дискреційні витрати. Він попередив, що припинення роботи матиме далекосяжні наслідки.

"Невелика група республіканців у Палаті представників, вони не хочуть відповідати цьому. Тепер американці можуть бути змушені заплатити високу ціну, якщо вони підуть і закриють уряд", - сказав американський лідер.

"Шатдаун" в США

В Палаті представників США, де республіканці мають незначну більшість досі не проголосували за бюджет. Праві представники республіканської партії, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва. Якщо бюджет не приймуть, то США загрожує "шатдаун".

"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Якщо законодавці не нададуть додаткове фінансування, то робота уряду припинеться вже 1 жовтня. Представник Пентагону Кріс Шервуд заявляв, що "шатдаун" може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Конгресс США Республіканська партія США
NEWS
ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW
ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни