Маккарти призвал Сенат США отказаться от помощи Украине во избежание "шатдауна"

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить "Шатдаун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я думаю, если бы у нас был "чистый" проект, без Украины, мы, вероятно, смогли бы это сделать. Думаю, если Сенат вставляет туда Украину и сосредотачивается на Украине, а не на Америке, то это может повлечь реальные проблемы", – заявил спикер-республиканец.

Маккарти добавил, что если Сенат представит законопроект "в таком виде", как он есть, где указанные средства для Украины, это, вероятно, приведет к прекращению работы американского правительства.

"Шатдаун" - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в настоящее время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

Помощь Украине от США и правительственный "шатдаун"

Президент США Джо Байденпопросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд. долларов, в том числе 24 млрд. для Украины и другие международные потребности с целью продолжать поддерживать нас в борьбе с российскими захватчиками.

Этот запрос получил двухпартийную поддержку в Сенате. Однако в палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство, а некоторые крайне правы, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева и за бюджет до сих пор не проголосовали.

Президент США Джо Байден призвал республиканцев из Палаты представителей принять меры и "начать делать свою работу", чтобы предотвратить "шатдаун". Он подверг критике Маккарти и предупредил, что прекращение работы правительства будет иметь далеко идущие последствия.