Магучіх повертається на Діамантову лігу: битва з головними суперницями перед фіналом

Повернення у боротьбу за "діамант"

Організатори етапу Діамантової ліги у швейцарській Лозанні підтвердили участь Ярослави Магучіх.

Українська стрибунка у висоту вже має дві перемоги у цьогорічному сезоні - в Сямені та Шанхаї.

Втім, червень виявився менш успішним, адже Магучіх двічі посіла друге місце. У Стокгольмі Ярослава Магучіх посіла друге місце, поступившись Ніколі Оліслагерс.

У Парижі українка знову стала другою, програвши цій самій австралійці.

А на етапі в Лондоні, який відбувся у липні, українка не змогла потрапити до призової трійки, фінішувавши четвертою.

Цього разу її головними суперницями знову стануть Нікола Оліслагерс, Елеанор Паттерсон та Ангеліна Топич. Зокрема, це буде шосте очне протистояння Магучіх і Оліслагерс у межах цього сезону.

Перед фіналом і чемпіонатом світу

Лозанна стане останнім етапом жіночих стрибків у висоту перед фіналом Діамантової ліги, який прийматиме Цюрих 27-28 серпня.

Чотири спортсменки вже кваліфікувались до вирішального етапу, серед них і Ярослава Магучіх.

Вона також виступить 16 серпня на турнірі в польській Силезії, де участь Оліслагерс поки не підтверджена.

Цей сезон є надзвичайно важливим для українки, бо восени вона готуватиметься до головного старту року - чемпіонату світу з легкої атлетики в Токіо, який пройде з 13 по 21 вересня.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Магучіх - провідна зірка світової легкої атлетики

Нагадаємо, що Ярослава вперше виступила на змаганнях у 2016 році, коли 15-річною подолала висоту 1.80 м на юніорському чемпіонаті України.

Нині вона є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 і володаркою світового рекорду - 2.10 м, встановленого у Парижі на етапі Діамантової ліги.

На її рахунку дві олімпійські медалі, три нагороди чемпіонатів світу на відкритому повітрі, перемоги на чемпіонатах Європи, численні титули у приміщенні та 20 перемог на етапах Діамантової ліги.

Ярослава тричі вигравала фінали цієї серії, а також неодноразово ставала чемпіонкою України та Європи серед молоді.

Де дивитися

Прямі трансляції етапів Діамантової ліги доступні на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".