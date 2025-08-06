Магучіх повертається на Діамантову лігу: битва з головними суперницями перед фіналом

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виступить 20 серпня на етапі Діамантової ліги в Лозанні. Саме там вона побореться з головними суперницями напередодні фіналу престижної серії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Організатори етапу Діамантової ліги у швейцарській Лозанні підтвердили участь Ярослави Магучіх.
Українська стрибунка у висоту вже має дві перемоги у цьогорічному сезоні - в Сямені та Шанхаї.
Втім, червень виявився менш успішним, адже Магучіх двічі посіла друге місце. У Стокгольмі Ярослава Магучіх посіла друге місце, поступившись Ніколі Оліслагерс.
У Парижі українка знову стала другою, програвши цій самій австралійці.
А на етапі в Лондоні, який відбувся у липні, українка не змогла потрапити до призової трійки, фінішувавши четвертою.
Цього разу її головними суперницями знову стануть Нікола Оліслагерс, Елеанор Паттерсон та Ангеліна Топич. Зокрема, це буде шосте очне протистояння Магучіх і Оліслагерс у межах цього сезону.
Лозанна стане останнім етапом жіночих стрибків у висоту перед фіналом Діамантової ліги, який прийматиме Цюрих 27-28 серпня.
Чотири спортсменки вже кваліфікувались до вирішального етапу, серед них і Ярослава Магучіх.
Вона також виступить 16 серпня на турнірі в польській Силезії, де участь Оліслагерс поки не підтверджена.
Цей сезон є надзвичайно важливим для українки, бо восени вона готуватиметься до головного старту року - чемпіонату світу з легкої атлетики в Токіо, який пройде з 13 по 21 вересня.
Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Нагадаємо, що Ярослава вперше виступила на змаганнях у 2016 році, коли 15-річною подолала висоту 1.80 м на юніорському чемпіонаті України.
Нині вона є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 і володаркою світового рекорду - 2.10 м, встановленого у Парижі на етапі Діамантової ліги.
На її рахунку дві олімпійські медалі, три нагороди чемпіонатів світу на відкритому повітрі, перемоги на чемпіонатах Європи, численні титули у приміщенні та 20 перемог на етапах Діамантової ліги.
Ярослава тричі вигравала фінали цієї серії, а також неодноразово ставала чемпіонкою України та Європи серед молоді.
Прямі трансляції етапів Діамантової ліги доступні на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".
Нагадаємо, що вже зовсім скоро українські спортсмени візьмуть участь в головних змаганнях з неолімпійських видів спорту - Всесвітніх іграх - 2025.
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