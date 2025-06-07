Не тільки Магучіх. Український стрибун у висоту здобув медаль Діамантової ліги, випередивши суперзірок

Українець Олег Дорощук здобув "срібло" на етапі Діамантової ліги в Римі. У боротьбі за медалі він випередив низку світових суперзірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати змагань .

Дебютний старт у компанії зірок

Цей старт став для 23-річного уродженця Кропивницького дебютним у літній частині сезону.

Склад учасників етапу в Римі був по-справжньому зірковим. За першість змагались олімпійський чемпіон Парижа Геміш Керр з Нової Зеландії, переможець Ігор у Токіо-2020 – італієць Джанмарко Тамбері, дворазовий чемпіон світу у приміщенні У Сан Хьок з Південної Кореї, срібний призер ЧС-2023 Джувон Гаррісон з США, а також срібний та бронзовий призери чемпіонату Європи-2025 у приміщенні – чех Ян Штефела та італієць Маттео Сіолі.

Як пройшли змагання

Дорощук з першої спроби підкорив усі висоти до 2,26 м, утримуючи лідерство. Лише на 2,28 м він допустив першу хибу, але подолав планку з другої спроби.

Головним суперником українця в боротьбі за "золото" став кореєць У Сан Хьок. Дорощук взяв 2,30 м з першої спроби, а його опонент вирішив перенести планку одразу на 2,32 м – і теж успішно подолав її з першої спроби. Дорощук підняв висоту ще на два сантиметри, однак стрибок на 2,34 м виявився невдалим. У підсумку він посів друге місце.

Третім став ямаєць Ромейн Бекфорд, який завершив виступ з результатом 2,26 м.

Друге "срібло" українця

Це вже друга срібна нагорода Дорощука на етапах Діамантової ліги. Першу він виборов у фіналі сезону-2024.

Також у його активі – дві "бронзи" серії, які він торік здобув у польській Сілезії та Римі.