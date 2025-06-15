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Магучіх перервала переможну серію: перша поразка за два роки

Стокгольм, Неділя 15 червня 2025 20:11
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Магучіх перервала переможну серію: перша поразка за два роки Фото: Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У Стокгольмі завершився сьомий етап престижної легкоатлетичної серії – Діамантової ліги-2025. У змаганнях стрибунок у вислоту взяли участь дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х серії.

Потужний склад і серйозна конкуренція

Це вже третій у сезоні старт у даній дисципліні в межах Ліги – після етапів у китайських Сямені та Шанхаї, де Магучіх здобувала перемоги, а Левченко стабільно потрапляла до чільної четвірки.

На арені в Стокгольмі українкам протистояли топові атлетки. Серед них – призерки Олімпіади-2024 Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон з Австралії. А також американка Вашті Каннінгем, німкеня Крістіна Гонзель, шведка Енгла Нільссон, полька Марія Жодзік і сербка Ангеліна Топіч.

Як проходили змагання

Суперництво стрибунок почалось просто феєрично: учасниці не припускались помилок, зробивши 22 вдалі спроби поспіль.

Перші труднощі з'явились на висоті 1,91 м, де спортсменки почали "відсіюватися". Магучіх стартувала саме з планки на цій позначці та легко подолала її з першої спроби.

На позначці 1,93 м сформувався провідний квартет: Магучіх, Паттерсон і Оліслагерс цю висоту пропустили, тоді як інші боролись за право залишитися в змаганнях. У підсумку – лише Жодзік змогла пройти далі.

Наступна висота – 1,95 м — стала вирішальною для боротьби за медалі. На ній припинили виступи Жодзік та Паттерсон. Полька в підсумку посіла третє місце, випередивши австралійку за кількістю спроб.

Запекла боротьба за "золото"

Отже у секторі залишилися тільки найсильніші: Магучіх та Оліслагерс. Українка стрибала на 1,97 м, тоді як суперниця зробила ставку на 1,99 м – обидві виконали свої спроби без помилок. Але на позначці 2,01 наша атлетка поступилася: перші дві спроби були невдалими, а третю вона вирішила перенести на 2,03 м, де також схибила.

Натомість Оліслагерс взяла 2,01 з першої спроби, що гарантувало їй золоту нагороду.

Перша поразка на відкритому повітрі

Магучіх завершила змагання другою. Це перша її поразка на відкритому повітрі з липня 2023 року, коли вона не змогла перемогти на змаганнях у Монако. Протягом цього терміну Ярослава поступалась лише в закритих приміщеннях.

Діамантова ліга, стрибки у висоту, жінки:

  1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,01 м
  2. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99 м
  3. Марія Жодзік (Польща) – 1,95 м
  4. Юлія Левченко (Україна) – 1,91 м
  5. Енгла Нільссон (Швеція) – 1,91 м
  6. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,91 м
  7. Вашті Каннінгем (США) – 1,91 м

Раніше повідомили, що 12-річний українець побив світовий рекорд Дюплантіса в стрибках з жердиною.

Також розповіли, як легкоатлетка Бех-Романчук вибухнула емоціями, говорячи про закулісся українського спорту.

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Легка атлетика Ярослава Магучіх
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