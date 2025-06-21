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"Не можу щоразу стрибати на 2,10". Магучіх висловилася після другої поразки в Діамантовій лізі

Париж, Субота 21 червня 2025 11:05
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"Не можу щоразу стрибати на 2,10". Магучіх висловилася після другої поразки в Діамантовій лізі Фото: Ярослава Магучіх шукає причини невдач (x.com/diamond_league)
Автор: Андрій Костенко

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх віддала перемогу австралійці Ніколі Оліслагерс на другому поспіль етапі Діамантової ліги. Після програної дуелі в Стокгольмі, світова рекордсменка поступилась в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Як пройшло протистояння в секторі

Змагання на французькому етапі стали четвертими в сезоні в цій дисципліні. Участь у них узяли 13 спортсменок, серед яких – дві українки: Магучіх і Юлія Левченко.

Олімпійська чемпіонка почала виступ із висоти 1,91 м, яку подолала з першої спроби. Проте вже на наступній планці – 1,94 м мала дві невдачі. Уникнути вильоту з турніру Ярославі вдалося завдяки вдалому стрибку на 1,97 м. Після цього українка спробувала штурмувати два метри, однак не змогла підкорити цю висоту.

Натомість Оліслагерс подолала 2.00 м із другої спроби й знову здобула "золото" – вдруге поспіль на етапах Діамантової ліги.

Вкрай невдало виступила на паризькому етапі Левченко, яка зупинилася на висоті 1,83 м. Це її найгірший результат у сезоні – українка фінішувала лише 11-ю.

Діамантова ліга-2025. Париж. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,00 м
  2. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м
  3. Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м

…11. Юлія Левченко (Україна) – 1,83 м

Що заважає чемпіонці

"Сьогодні були не ті стрибки, на які я очікувала, але нічого. Є над чим працювати. Готуємося далі, будемо аналізувати та робити висновки", - зазначила Магучіх у коментарі "Суспільне Спорт".

Вона також пояснила, що факт встановлення світового рекорду рік тому саме на паризькому етапі на неї не тиснув.

"Я хочу стрибати ще вище та вдосконалюватися. І про рекорд, коли виходжу в сектор, взагалі не думаю. У мене все завжди з чистого аркуша. Не може бути такого, що я – рекордсменка світу і стрибаю 2,10 метра щоразу. Так, люди цього чекають. Але, по-перше, це складно фізично; по-друге, не завжди виходить", - додала вона.

Для Магучіх це вже друге поспіль "срібло" в турнірах провідної комерційної серії: тиждень тому вона також поступилася Оліслагерс на етапі в Стокгольмі. До цього українка протягом двох років незмінно перемагала на турнірах на відкритому повітрі.

Наступні змагання Магучіх проведе на командному чемпіонаті Європи в Мадриді (27-29 червня). А 19 липня виступить на черговому етапі Діамантової ліги в Лондоні.

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