Магучих возвращается на Бриллиантовую лигу: битва с главными соперницами перед финалом

Возвращение в борьбу за "бриллиант"

Организаторы этапа Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне подтвердили участие Ярославы Магучих.

Украинская прыгунья в высоту уже имеет две победы в нынешнем сезоне - в Сямэне и Шанхае.

Впрочем, июнь оказался менее успешным, ведь Магучих дважды заняла второе место. В Стокгольме Ярослава Магучих заняла второе место, уступив Николе Олислагерс.

В Париже украинка снова стала второй, проиграв этой самой австралийке.

А на этапе в Лондоне, который состоялся в июле, украинка не смогла попасть в призовую тройку, финишировав четвертой.

На этот раз ее главными соперницами снова станут Никола Олислагерс, Элеанор Паттерсон и Ангелина Топич. В частности, это будет шестое очное противостояние Магучих и Олислагерс в рамках этого сезона.

Перед финалом и чемпионатом мира

Лозанна станет последним этапом женских прыжков в высоту перед финалом Бриллиантовой лиги, который будет принимать Цюрих 27-28 августа.

Четыре спортсменки уже квалифицировались к решающему этапу, среди них и Ярослава Магучих.

Она также выступит 16 августа на турнире в польской Силезии, где участие Олислагерс пока не подтверждено.

Этот сезон является чрезвычайно важным для украинки, потому что осенью она будет готовиться к главному старту года - чемпионату мира по легкой атлетике в Токио, который пройдет с 13 по 21 сентября.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Магучих - ведущая звезда мировой легкой атлетики

Напомним, что Ярослава впервые выступила на соревнованиях в 2016 году, когда 15-летней преодолела высоту 1.80 м на юниорском чемпионате Украины.

Сейчас она является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 и обладательницей мирового рекорда - 2.10 м, установленного в Париже на этапе Бриллиантовой лиги.

На ее счету две олимпийские медали, три награды чемпионатов мира на открытом воздухе, победы на чемпионатах Европы, многочисленные титулы в помещении и 20 побед на этапах Бриллиантовой лиги.

Ярослава трижды выигрывала финалы этой серии, а также неоднократно становилась чемпионкой Украины и Европы среди молодежи.

Где смотреть

Прямые трансляции этапов Бриллиантовой лиги доступны на платформах "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".