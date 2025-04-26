Магучіх тріумфувала в Китаї з 20-ю перемогою на Діамантовій лізі

Ярослава Магучіх здобула ювілейну 20-ту перемогу на етапах Діамантової ліги. Українка стала єдиною, хто підкорив висоту 1,97 м на старті нового сезону в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Китайський Сямень відкрив програму нового сезону найбільших комерційних змагань із легкої атлетики.

Головною претенденткою на перемогу у секторі для стрибків у висоту відразу була титулована українка Ярослава Магучіх. Її суперницями стали австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, які здобули золоті та срібні медалі на чемпіонаті світу-2025 у приміщенні. У підсумку, саме ця трійка розіграла нагороди.

Перемога Магучіх

Ярослава Магучіх забезпечила перемогу на висоті 1,97 м, ставши єдиною, хто підкорив цю планку. Друге місце посіла Елеанор Паттерсон, а третє - Нікола Оліслагерс: обидві показали результат 1,94 м, однак Паттерсон вистачило меншої кількості спроб.

Для Магучіх це був перший офіційний старт у літній частині сезону.

За даними НОК, легкоатлетка залишилася у секторі й спробувала взяти висоту 2,03 м, однак усі спроби були невдалими.

Ювілейний трофей на етапах Діамантової ліги

Ця перемога стала ювілейною для Ярослави - 20-ю в кар'єрі на етапах Діамантової ліги. Свою першу перемогу на змаганнях цього рівня українка здобула ще у травні 2019 року.

Зауважимо, що новий змагальний рік Діамантової ліги налічуватиме 15 міжнародних стартів, включно з фіналом серії наприкінці серпня.

3 травня китайський Шанхай прийме другий етап, де змагатимуться дві українки - Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, яка у Сямені зупинилася за крок від нагороди.