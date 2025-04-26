Магучіх тріумфувала в Китаї з 20-ю перемогою на Діамантовій лізі
Ярослава Магучіх здобула ювілейну 20-ту перемогу на етапах Діамантової ліги. Українка стала єдиною, хто підкорив висоту 1,97 м на старті нового сезону в Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Китайський Сямень відкрив програму нового сезону найбільших комерційних змагань із легкої атлетики.
Головною претенденткою на перемогу у секторі для стрибків у висоту відразу була титулована українка Ярослава Магучіх. Її суперницями стали австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, які здобули золоті та срібні медалі на чемпіонаті світу-2025 у приміщенні. У підсумку, саме ця трійка розіграла нагороди.
Перемога Магучіх
Ярослава Магучіх забезпечила перемогу на висоті 1,97 м, ставши єдиною, хто підкорив цю планку. Друге місце посіла Елеанор Паттерсон, а третє - Нікола Оліслагерс: обидві показали результат 1,94 м, однак Паттерсон вистачило меншої кількості спроб.
Для Магучіх це був перший офіційний старт у літній частині сезону.
За даними НОК, легкоатлетка залишилася у секторі й спробувала взяти висоту 2,03 м, однак усі спроби були невдалими.
Ювілейний трофей на етапах Діамантової ліги
Ця перемога стала ювілейною для Ярослави - 20-ю в кар'єрі на етапах Діамантової ліги. Свою першу перемогу на змаганнях цього рівня українка здобула ще у травні 2019 року.
Зауважимо, що новий змагальний рік Діамантової ліги налічуватиме 15 міжнародних стартів, включно з фіналом серії наприкінці серпня.
3 травня китайський Шанхай прийме другий етап, де змагатимуться дві українки - Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, яка у Сямені зупинилася за крок від нагороди.
Кар'єра Ярослави Магучіх
Нагадаємо, що Магучіх наймолодша медалістка ЧС в історії стрибків у висоту: у 2019 році Ярослава стала бронзовою призеркою чемпіонату світу у віці всього 18 років.
У віці 19 років Магучіх вже виборола бронзову медаль на дебютній для себе Олімпіаді. Через чотири роки вона виборола "золото" ОІ у Парижі.
Ба більше, наразі Магучіх - триразова переможниця фіналу Діамантової ліги. Українка також впевнено взяла планку на 2,10 м і встановила найкращий результат в історії у жіночих стрибках у висоту, адже за останні 36 років ніхто не стрибав вище.
Зауважимо, що нещодавно стало відомо, скільки заробляє Ярослава Магучіх.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.