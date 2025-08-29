Магнітні бурі з 29 по 31 серпня: чи варто хвилюватися за здоров'я

Прогноз магнітних бур на 29-31 серпня

За даними NOAA SWPC, 29 серпня очікується спокійна ситуація - рівень активності буде низьким, серйозних бур не прогнозують.

30 і 31 серпня оголошено режим спостереження за бурями рівня G1 (мінімальна категорія). Такі коливання зазвичай не становлять небезпеки ні для техніки, ні для людей, проте метеозалежні можуть відчути втому чи головний біль.

Що таке геомагнітна буря

Це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через викиди з Сонця - корональні викиди, спалахи. NOAA класифікує їх від G1 до G5. G1 - найслабший рівень, який може впливати лише на чутливих людей та інколи викликати дрібні технічні збої.

Як зменшити вплив бур на самопочуття

Фахівці Health радять дотримуватися простих правил: