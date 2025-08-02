Не пийте каву з похмілля: ось що станеться з організмом

Кава зранку після вживання алкоголю не допомагає швидше оговтатися, а навпаки лише може погіршити стан. Кофеїн підсилює зневоднення, підвищує тиск і навантаження на серце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong .

4 ризики від вживання кави з похміллям

Подвійне зневоднення

Дієтолог Лаура Бурак розповіла, що з неводнення є причиною багатьох неприємних побічних ефектів (наприклад, втоми, нудоти та запаморочення), які люди відчувають під час похмілля.

Тоді як к ава може бути дещо сечогінним засобом, тому її вживання під час похмілля може бути подвійним зневоднювальним ударом. Замість того щоб поповнювати рідину і допомогти організму відновити баланс, ви продовжуєте втрачати більше рідини через сечу.

А це може посилити симптоми похмілля і викликати пульсуючий головний біль.

Посилиться тривожність

Вживання алкоголю може впливати на рівень дофаміну, що може порушити роботу інших нейромедіаторів і негативно вплинути на настрій наступного дня.

Коли розслаблюючий ефект алкоголю зникає, то нервова система працює в посиленому режимі. Саме тому тривога, депресія та дратівливість є ознаками похмілля.

Похмілля може завдати шкоди емоційній регуляції, ускладнюючи контроль над своїми почуттями. Через вміст кофеїну кава у деяких людей посилює тривожність і нервозність.

Проблеми зі шлунком

Вживання алкогольних напоїв може порушити роботу навіть найміцнішого шлунка. Це тому, що алкоголь подразнює слизову оболонку шлунка та кишечника. В результаті може виникнути нудота, блювота та біль у шлунку.

Вживання кави під час похмілля може спровокувати вдвічі більше проблем зі шлунком. К офеїн не тільки діє як стимулятор, прискорюючи скорочення кишечника, що може спричинити здуття живота, печію та кислотний рефлюкс.

Проблеми зі сном

Алкоголь перериває вивільнення мозком мелатоніну - гормону, що підтримує сон, і може скоротити глибоку фазу сну.

Якщо ви регулярно вживаєте комбінацію алкоголю та кофеїну, цей дефіцит сну може стати більшою проблемою. Нестача якісного сну - це серйозна проблема для здоров’я, яка може вплинути на всі інші сфери життя.

Недостатній сон пов'язаний з багатьма хронічними проблемами зі здоров'ям, такими як хвороби серця, нирок, високий кров'яний тиск, діабет, інсульт, ожиріння та депресія.

Що пити під час похмілля

Якщо ви хочете відновитися та позбутися похмілля, замініть каву на такі напої: