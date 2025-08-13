ua en ru
Який соус більш калорійний та шкідливий: кетчуп чи гірчиця?

Середа 13 серпня 2025 11:05
Що корисніше для здоров'я та фігури - кетчуп чи гірчиця? (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Кетчуп і гірчиця часті "гості" на тарілці, але користь для здоров’я в них різна. Варто знати, який соус містить менше калорій та майже не завдає шкоди здоров'ю.

РБК-Україна, спираючись на статті з авторитетних ресурсів про здоров'я, пояснює головну відмінність соусів.

Що міститься в кетчупі

За даними нутриціолога Людмили Матішинець, у 100 г кетчупу міститься:

  • калорій - 86
  • білки - 1,5 г
  • жири - 18,3 г
  • вуглеводи - 7 г

За інформацією FoodStruct, кетчуп містить більше вітамінів A, B2, C, E, тоді як гірчиця має більше селену, заліза, клітковини, марганцю, вітаміну В1, фосфору та магнію.

До того ж кетчуп містить кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, консерванти, барвники та ароматизатори. Проте він є одним із кращих джерел лікопіну - антиоксиданту, що може захищати від раку простати.

Чи корисна гірчиця

Дієтологи Тіна Маріначчо в матеріалі для New York Post розповіла, що гірчиця корисніша за кетчуп, тому що вона не містить кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози, як більшість кетчупів.

Класична гірчиця має гірчичне насіння, оцет, сіль та спеції. Такий продукт зазвичай не містить цукру, окрім "медової гірчиці", в яку можуть додати підсолоджувачі.

У 100 г гірчиці міститься:

  • калорій - 192
  • білки - 6,7 г
  • жири - 8,5 г
  • вуглеводи - 20,6

Що корисніше

Найкориснішим вибором, на думку Маріначчо, буде гірчиця. Все тому, що гіркуватий присмак заважає з’їсти забагато, що дозволяє не перевищити рекомендовану кількість натрію.

Обирайте гірчицю, яка містить куркуму у складі. Куркумін створює яскраво-жовтий колір гірчиці, який ще й має протизапальні властивості.

Однак, якщо ви переймаєтесь за свою фігуру, то варто обирати кетчуп, адже він менш калорійний.

Перед купівлею будь-якого продукту, важливо звертати увагу на склад. Кетчуп повинен містити мінімум інгредієнтів, серед яких на першому місці мають бути томати або томатна паста. А у складі гірчиці - гірчичне насіння (жовте, коричневе або чорне), оскільки це основний інгредієнт, який надає продукту характерний смак і аромат.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

