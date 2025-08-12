ua en ru
7 аналізів, які врятують вам життя після 45: перевірте своє здоров'я

Вівторок 12 серпня 2025 08:49
7 аналізів, які врятують вам життя після 45: перевірте своє здоров'я Фото: Які аналізи треба робити людям 45+ (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Після 45 років організм починає працювати інакше, а ризики багатьох серйозних захворювань, зокрема серцево-судинних, зростають. Перевірка певних показників крові хоча б раз на рік може виявити проблеми на ранній стадії, перш ніж вони переростуть у небезпечні хвороби.

Які саме аналізи для збереження життя треба зробити людям після 45 років, розповідає РБК-Україна.

Гомоцистеїн

Гомоцистеїн - це амінокислота, яка утворюється в організмі. Її підвищений рівень (<8 мкмоль/л) — це серйозний тривожний сигнал. Він пошкоджує стінки судин, збільшуючи ризик розвитку атеросклерозу, інфаркту, інсульту та тромбозів. Контролюючи цей показник, ви робите великий крок до захисту свого серця.

С-реактивний білок (СРБ)

Нормальний рівень СРБ становить менше 1 мг/л. Якщо він вищий, це може вказувати на приховане запалення в організмі. Такий стан часто залишається непоміченим, але значно підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Регулярна перевірка дозволяє вчасно виявити та ліквідувати джерело запалення.

Глікований гемоглобін (HbA1c

Цей показник відображає середній рівень цукру в крові за останні 2-3 місяці.

  • Норма: 4,8–5,1%.

  • Предіабет: 5,5–6,4%.

  • Діабет: ≥6,5%. Підвищений HbA1c свідчить про хронічно високий цукор, який непомітно пошкоджує судини, нерви та внутрішні органи. Раннє виявлення предіабету дає шанс запобігти розвитку діабету другого типу.

Вітамін D

Вітамін D відіграє ключову роль у здоров'ї кісток. Його нормальний рівень - 50-80 нг/мл. Дефіцит цього вітаміну значно підвищує ризик розвитку остеопорозу та небезпечних переломів, наприклад, шийки стегна.

АЛТ / АСТ

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) та аспартатамінотрансфераза (АСТ) - це ферменти печінки.

  • Норма: АЛТ <34 Од/л, АСТ <31 Од/л. Підвищені значення можуть свідчити про проблеми з печінкою, запальні процеси або жирову хворобу печінки, яка сьогодні є дуже поширеною.

Креатинін

Креатинін - це продукт обміну речовин, який виводиться нирками. Його підвищений рівень (норма: 45–90 мкмоль/л) може вказувати на погіршення роботи нирок, що вимагає негайної уваги.

Ліпідний профіль

Ліпідний профіль включає кілька показників, які важливо тримати під контролем:

  • Загальний холестерин: норма <5,2 ммоль/л.

  • ЛПНЩ ("поганий" холестерин): норма <2,6 ммоль/л. Його підвищений рівень - головний фактор ризику атеросклерозу та його наслідків.

  • ЛПВЩ ("хороший" холестерин): норма >1,2 ммоль/л. Його низький рівень знижує захист судин.

  • Тригліцериди: норма <1,7 ммоль/л. Їх підвищення також збільшує ризик серцево-судинних хвороб.

В матеріалі використані такі джерела: Facebook-сторінка нутриціолога Василя Лук'янова, МОЗ, Wikipedia.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

