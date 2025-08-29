Магнітні бурі з 29 по 31 серпня: чи варто хвилюватися за здоров'я
Магнітні бурі можуть викликати погіршення самопочуття у багатьох людей, а також впливати на роботу техніки. Але за прогнозами вчених, серйозних коливань геомагнітного поля найближчими днями не очікується, тож метеочутливі люди можуть почуватися спокійніше.
РБК-Україна розповідає, який прогноз по магнітних бурях на 29, 30 і 31 серпня, чи варто хвилюватися та як зменшити вплив сонячної активності на організм.
Прогноз магнітних бур на 29-31 серпня
За даними NOAA SWPC, 29 серпня очікується спокійна ситуація - рівень активності буде низьким, серйозних бур не прогнозують.
30 і 31 серпня оголошено режим спостереження за бурями рівня G1 (мінімальна категорія). Такі коливання зазвичай не становлять небезпеки ні для техніки, ні для людей, проте метеозалежні можуть відчути втому чи головний біль.
Що таке геомагнітна буря
Це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через викиди з Сонця - корональні викиди, спалахи. NOAA класифікує їх від G1 до G5. G1 - найслабший рівень, який може впливати лише на чутливих людей та інколи викликати дрібні технічні збої.
Як зменшити вплив бур на самопочуття
Фахівці Health радять дотримуватися простих правил:
- спати не менше 7-9 годин на добу і не збивати режим
- уникати перевтоми та зайвих стресів
- пити більше води й трав’яного чаю
- зменшити вживання кави та алкоголю
- робити легкі прогулянки на свіжому повітрі
- уникати інтенсивних фізичних навантажень та стресів
- слідкувати за станом здоров'я і при необхідності звертатися до лікарів
